Coronavirus: risalgono i casi in Italia, non a Monza Brianza (+2) in un giorno Mentre l’Italia fa i conti con un aumento di casi di coronavirus, la Provincia di Monza e Brianza mantiene la progressione lenta che in 24 ore porte 2 nuovi casi positivi.

La situazione, obiettivamente, non è tranquilla: mentre scoppiano focolai in tutta Europa, anche l’Italia registra un aumento dei contagi crescente che ha portato a 379 casi in un giorno tra giovedì 30 e venerdì 31 luglio. Con nove morti. Monza e Brianza non sembrano per ora coinvolte nell’impennata: sono due i casi positivi calcolati in 24 ore, quando la Regione deve contarne complessivamente 77.

Nel frattempo continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+97) e scendono i ricoveri in terapia intensiva (-6). Nelle province di Lecco e Sondrio non si registrano nuovi contagi. Nella Regione su 8.348, i casi sono appunto 77. I guariti o dimessi sono ora 73.402 (+97), di cui 71.899 guariti e 1.503 dimessi, mentre i pazienti in terapia intensiva sono solo 7 (-6) e quelli ricoverati per Covid in altri reparti negli ospedali lombardi sono 148 (-3). Per nuovo coronavirus, in Lombardia, sono morte altre 4 persone, arrivando così a 16.806 persone.

I nuovi casi per provincia

Milano: 33 di cui 20 a Milano città

Bergamo: 17

Brescia: 6

Como: 1

Cremona: 2

Lecco: 0

Lodi: 1

Mantova: 7

Monza e Brianza: 2

Pavia: 3

Sondrio: 0

Varese: 5

