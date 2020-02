Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

MEDA - Benedetta Busnelli a Wuhan in Cina

Coronavirus, rientrata in Italia la studentessa evacuata da Wuhan: «Ora quindici giorni prima di tornare a Meda» Benedetta Busnelli, la studentessa evacuata da Wuhan, è atterrata lunedì mattina e deve affrontare il periodo di quarantena previsto per gli italiani rientrati dalla città epicentro della diffusione del Coronavirus prima di tornare a Meda.

Tredici ore di volo sul Boeing 767 dell’Aeronautica militare. E ora, dopo il trasferimento a Pratica di Mare, un’attesa lunga quindici giorni al campus olimpico della Cecchignola prima di tornare a Meda. Benedetta Busnelli, la studentessa evacuata da Wuhan, è atterrata lunedì mattina e deve affrontare il periodo di quarantena previsto per gli italiani rientrati dalla città epicentro della diffusione del Coronavirus. Quindici giorni è il tempo massimo di incubazione del virus.

Sta bene, aspetta il ritorno a casa. E nel suo futuro vede ancora la Cina: prima di partire «siamo stati controllati con estrema attenzione: hanno misurato a tutti la temperatura per tre volte. Non posso dire di essere al settimo cielo: però è un sollievo sapere che c’è una così grande assistenza. All’università la vita era frenetica: mai un secondo di respiro. Ora ho tanto tempo libero. Il mio pensiero resta là, appena sarà possibile, il mio desiderio è tornare a Wuhan, per proseguire gli studi».

