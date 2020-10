Coronavirus, Monza riattiva due numeri e tutti i servizi di emergenza Due numeri di telefono e una rete di solidarietà con le associazioni per rispondere di nuovo all’emergenza coronavirus a Monza: ecco il progetto di Monza in funziona da lunedì 2 novembre.

Il Comune di Monza riattiva l’unità di crisi permanente per l’emergenza Coronavirus: succede lunedì 2 novembre, all’interno del progetto “NoicisiAMO”, con sede in via Guarenti, per garantire aiuto e sostegno ai cittadini. Da quel giorno sarà attivo il numero 3346311270 dedicato a quanti, per evitare di uscire di casa, chiedono aiuto al Comune per la consegna a domicilio dei pasti, della spesa e dei farmaci, per ricevere assistenza personale e domiciliare. Gli operatori sono disponibili anche a fornire un supporto per l’utilizzo dei vari servizi online.

Nel frattempo gli uffici comunali hanno stabilito di potenziare lo sportello di aiuto piscologico che fornisce un servizio di sostegno e ascolto rivolto in particolare alle persone sole e più fragili.

Esiste un altro numero d’emergenza: è 3398738417 ed è dedicato esclusivamente alle persone in quarantena e isolate in casa. Anche per questi cittadini l’amministrazione comunale riattiva il servizio di consegna a casa dei pasti, della spesa e dei farmaci e l’assistenza domiciliare.

I due numeri di emergenza sono attivi da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00. «Ancora di più in questa fase è indispensabile stare vicino alle persone sole e agli anziani, fornendo tutto l’aiuto possibile non solo per le questioni pratiche e logistiche ma anche per attenuare il peso dell’isolamento e della preoccupazione, che talvolta diventano opprimenti in questi giorni segnati inevitabilmente dalla paura e dall’ansia”, spiegano il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore alle Politiche Sociali Desiree Merlini.

Il servizio è coordinato dal settore servizi sociali e dalla Protezione civile, che hanno creato una vera e propria rete di solidarietà composta da Auser Monza e Brianza, Croce Rossa Italiana, Associazione Il Salvagente, Associazione San Vincenzo, Associazione XXI Rapax, Cooperativa Monza 2000, Consorzio CS&L, Giovani Universitari delle Unità Pastorali, AGESCI Monza, Fondazione Alessio Tavecchio e cittadini volontari. «Ringrazio questo straordinario ‘esercito del bene’ che ancora una volta si è messo a disposizione per aiutare la nostra comunità ad affrontare al meglio questi momenti così difficili”, ha detto il sindaco Dario Allevi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA