Coronavirus: le regole fondamentali per evitare il contagio Ridurre i contatti è fondamentale per limitare il più possibile la diffusione della COVID-19. Lo dive il Governo, lo dice Regione Lombardia, lo dice anche l’astronauta della Brianza, Paolo Nespoli. Ecco cosa bisogna fare.

Un appello ad adottare “atteggiamenti radicali” per evitare che per molto tempo «ci sia solo una crescita». Lo ha fatto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. «O assumiamo un atteggiamento individuale molto responsabile - ha detto - oppure non siamo in grado di valutare quando arriverà la discesa dei casi di contagio».





Un concetto ripreso anche dall’astronauta Paolo Nespoli, che ha spiegato: «La Terra assomiglia molto a una nave in viaggio nell’universo e non ci sono confini, specialmente per i virus!».

Il decalogo del governo per combattere il Coronavirus

E per fornire una corretta informazione a tutti i cittadini, il Governo, tramite il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ha rinnovato agli editori associati alla Fieg (Federazione italiana editori giornali) la richiesta di ospitare informazioni sui comportamenti da adottare per circoscrivere e ridurre la diffusione del Coronavirus «considerato l’importante ruolo di servizio pubblico riconosciuto alla stampa quotidiana e periodica». Il decalogo delle buone prassi da seguire, riportato nella foto qui accanto, è anche scaricabile in formato pdf attraverso il link che si trova all’interno di questa pagina.

