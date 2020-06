Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +28 nuovi casi a Monza e in Brianza (5.556) L’aggiornamento di Regione Lombardia di mercoledì 3 giugno 2020 sulla situazione dell’emergenza coronavirus.

L’aggiornamento di Regione Lombardia di mercoledì 3 giugno 2020 sulla situazione dell’emergenza coronavirus. Sono +28 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza, un dato leggermente più alto di quelli degli ultimi giorni (e con Monza che martedì ha fatto registrare zero nuovi casi per due volte negli ultimi tre giorni) per un totale di 5.556 persone positive.

Sono +237 in Lombardia (89.442 totali) con 11.355 tamponi effettuati (totale complessivo: 777.477). Gli attualmente positivi sono 20.224 (-31).

Sono 29 i decessi (12 martedì) per un totale di 16.172 persone morte dall’inizio dell’emergenza, a fine febbraio.

I DATI

