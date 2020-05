Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +14 nuovi casi in provincia di Monza e Brianza (5.480), per Fontana «dati generali positivi» L’aggiornamento di Regione Lombardia di giovedì 28 maggio 2020 sulla situazione dell’emergenza coronavirus.

L’aggiornamento di Regione Lombardia di giovedì 28 maggio 2020 sulla situazione dell’emergenza coronavirus. Sono +14 nuovi casi in provincia di Monza e Brianza per un totale di 5.480 positivi. Sono +382 in Lombardia (88.183) con 15.507 tamponi effettuati (713.068 in totale) pari al 2.5% in rapporto coi tamponi giornalieri.

Gli attualmente positivi sono 22.913, 20 i decessi per un totale complessivo di 15.974 persone morte da inizio epidemia.

Nella giornata dello scontro sui numeri generato dalla Fondazione Gimbe, il presidente Attilio Fontana ha dichiarato: «Abbiamo esaminato i dati della Regione Lombardia che abbiamo inviato all’Istituto Superiore di Sanità e abbiamo potuto evidenziare come gli stessi siano tutti estremamente positivi. Sono tutti in miglioramento rispetto alle precedenti stime. Questo vuole dire che la situazione sta sostanzialmente migliorando. Ritengo quindi che, in previsione del provvedimento governativo nel quale si stabilirà la riapertura della circolazione tra le diverse regioni, la Lombardia rientrerà sicuramente nel novero delle regioni che avranno libertà di movimento. Sono quindi molto confidente sul provvedimento che verrà emanato dal Governo e sono convinto che dal 3 giugno i lombardi saranno liberi di circolare in tutta Italia»

