Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +42 casi a Monza e Brianza (4.253) L’aggiornamento di Regione Lombardia di mercoledì 22 aprile sull’emergenza coronavirus.

Sono 42 i nuovi casi positivi nella provincia di Monza e Brianza per un totale di 4.253 persone positive al coronavirus. Sono 1.161 i nuovi casi in Regione per un totale di 69.092 all’aggiornamento di mercoledì 22 aprile con 13.502 tamponi effettuati (290.699 totali)

I dati generali mostrano “un trend epidemiologico in calo”. Anche se i dati di Milano e città metropolitana sono per il secondo giorno a +400, raddoppiati rispetto ai giorni precedenti.

«Da diciotto giorni si evidenzia un calo dei ricoveri costante sia in terapia intensiva che nei reparti non di emergenza», ha spiegato l’assessore Melania Rizzoli ospite della diretta quotidiana.

Sono 817 i ricoverati in terapia intensiva (-34) e 9.692 i ricoverati non in terapia intensiva (-113), crescono i dimessi con +1.147 che porta il totale a 42.820 di cui +736 (19.087) con un passaggio in ospedale. Ancora 161 persone decedute (12.740).

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni.

Bergamo: 10.848 (+60); ieri: 10.788 (+50); l’altro ieri: 10.738 (+49)

Brescia: 12.178 (+100); ieri: 12.078 (+74); l’altro ieri: 12.004 (+58)

Como: 2.681 (+89); ieri: 2.592 (+42); l’altro ieri: 2.550 (+62)

Cremona: 5.706 (+65); ieri: 5.641 (+150); l’altro ieri: 5.491 (+74)

Lecco: 2.109 (+16); ieri: 2.093 (+13); l’altro ieri: 2.080 (+8)

Lodi: 2.787 (+36); ieri: 2.751 (+11); l’altro ieri: 2.740 (+16)

Monza e Brianza: 4.253 (+42); ieri: 4.211 (+54); l’altro ieri: 4.157 (+59)

Milano: 17.000 (+480); ieri: 16.520 (+408); l’altro ieri: 16.112 (+287) di cui 6.709 (+160) a Milano città

Mantova: 2.977 (+44); ieri: 2.933 (+20); l’altro ieri: 2.913 (+8)

Pavia: 3.798 (+93); ieri: 3705 (+64); l’altro ieri: 3.641 (+59)

Sondrio: 1.012 (+46); ieri: 966 (+6); l’altro ieri: 960 (+4)

Varese: 2.302 (+51); ieri: 2.251 (+55); l’altro ieri: 2.196 (+38)

E 1.441 in corso di verifica.

L’AGGIORNAMENTO CON GLI INTERVENTI DI FABRIZIO SALA E MELANIA RIZZOLI

© RIPRODUZIONE RISERVATA