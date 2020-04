Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +111 nuovi casi a Monza e Brianza (3.046), 50.445 positivi in Lombardia (+1.337) L’aggiornamento di Regione Lombardia di domenica 5 aprile sull’emergenza coronavirus.

«I dati di oggi continuano ad essere confortanti, anche se alcuni elementi ci dicono che dobbiamo tenere alta la guardia, soprattutto in alcuni territori». Lo ha detto, nell’aggiornamento sull’emergenza coronavirus, l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. E la guardia deve essere particolarmente attenta a Milano.

I casi positivi in Lombardia sono saliti a quota 50.455, 1.337 più di sabato (quando erano cresciuti di 1.598). A Monza e in Brianza +111 per un totale di 3.046.

Coronavirus Regione Lombardia domenica 5 aprile 2020: l’assessore Gallera mostra il trend

I tamponi in più effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 8.127, per un totale di 149.984 (sabato erano stati 6.826). I ricoveri in ospedale sono 12.009 (+7, erano +200 sabato). A questi si aggiungono i pazienti in terapia intensiva, che sono arrivati a 1.317 (-9). I dimessi sono 28.224, 184 in più nelle ultime 24 ore (sabato +222).

Ancora importante il dato dei decessi, pur in lieve calo: sono arrivati a quota 8.905, 249 più di sabato (+345).

«E sappiamo che il numero è più ampio e dovremo farci i conti per molto», ha detto Gallera.

Monza e Brianza arriva a 3.046 casi positivo al coronavirus, +111 rispetto a sabato quando i nuovi positivi erano stati 161 mentre venerdì erano stati +141. Nei giorni precedenti: 2.633 (+90), 2.543 (+81), 2.462 (+100), 2.362 (+97), 2.265 (+179), 2.086 (+138), 1.948 (198), 1.750 (+163), 1.587 (+133), 1.130 (+22), 1.108 (+24), 1.084 (+268), 816(+321), 495 (+94), 401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19

Tra i dati provinciali preoccupa quello di Milano e Città metropolitana: 11.230 casi di coronavirus, +411 in un giorno.

«Milano continua a salire e stabilizzarsi, salire e stabilizzarsi, a differenza di Bergamo e Brescia, che si sono livellate», ha spiegato Gallera, che ha quindi affermato come «a Milano non abbiamo un netto indirizzo. Quindi nel capoluogo serve uno sforzo più determinato degli altri. Lo sforzo a Milano deve essere più determinato sia nel non uscire o nell’uscire, se necessario, assolutamente protetti per evitare di infettare o di essere infettati.Chiedo maggiore determinazione». A Milano città i casi sono arrivati a 4.533 unità (+171).

