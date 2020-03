Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia di domenica 29 marzo: la diretta live L’aggiornamento quotidiano di Regione Lombardia sull’emergenza coronavirus con l’assessore al Welfare Giulio Gallera. In provincia di Monza e Brianza 179 contagiati in più di ieri, ora complessivamente sono 2.265.

Sono cresciuti di altre 179 unità i contagi da Covid-19 in provincia di Monza e Brianza: i positivi il 29 marzo sono 2.265 (ieri erano stati 138 in più di venerdì). Complessivamente nella regione i contagi ammontano a 41.007 (+1.592). 11.613 i ricoverati (+461), 1.328 i ricoverati in terapia intensiva (+9), 9.255 i dimessi (+293) e 6.360 i decessi (+416).

Mediamente non c’è più una crescita esponenziale bensì stabile, nell’ordine dei 1.500/2.000 contagi al giorno. “Il sacrificio che stiamo facendo sta portando risultati - dice Gallera - Ma giammai pensare che tutto sia risolto, ancora per mesi dovremo cambiare le nostre abitudini”.

Sabato 28 marzo in Regione i contagiati erano 39.415, con un aumento di 2117 rispetto al giorno precedente; 11.152, solo 15 in più, i ricoverati, 1.319 nn terapia intensiva (più 27). Per quanto riguarda Monza e Brianza è stato sfondato il tetto dei 2mila contagi, 2086 in tutto, ma la crescita è di 138 pazienti e non di 198 come il dato del giorno prima. A Monza città 374 contagi con un aumento di 45 unità.

