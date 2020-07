Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +4 nuovi casi in provincia di Monza e Brianza (5.846) L’aggiornamento di Regione Lombardia di lunedì 20 luglio 2020 sulla situazione in fase 3 dell’emergenza coronavirus.

L’aggiornamento di Regione Lombardia di lunedì 20 luglio 2020 sulla situazione in fase 3 dell’emergenza coronavirus. Sono +4 i nuovi positivi comunicati nella provincia di Monza e Brianza per un totale di 5.846 da inizio emergena. Sono +56 in Lombardia, ma dopo la giornata a zero contagi sono 8 i decessi (13 in tutta Italia) per un totale di 16.796 persone morte da inizio emergenza.

Dei nuovi positivi 12 sono risultati a seguito di test sierologici e 11 ’debolmente positivi’; 4.288 i tamponi effettuati per un totale complessivo di 1.206.495.

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (21, -1), aumentano lievemente i ricoverati non in terapia intensiva (151, +3) e anche i guariti e dimessi (71.611, +147).

I DATI

Diminuiscono i ricoverati in Terapia intensiva, aumentano i guariti e nessun contagio nelle province di Lodi, Mantova,... Pubblicato da Lombardia Notizie Online su Lunedì 20 luglio 2020

I nuovi casi per provincia

Milano 11 di cui 9 a Milano città

Bergamo 22

Brescia 5

Como 2

Cremona 2

Lecco 1

Lodi 0

Mantova 0

Monza e Brianza 4

Pavia 0

Sondrio 0

Varese 1.

