Coronavirus, i dati di domenica 19 luglio: nessun decesso in Lombardia, non accadeva da cinque mesi Nessun decesso in regione a causa del Covid-19, non accadeva dal 22 febbraio e zero nuovi contagi nelle province di Lecco, Sondrio, Lodi e Mantova nella giornata di domenica 19 luglio. Sette positivi in più rispetto a sabato a Monza e in Brianza

Coronavirus: nessun decesso in Lombardia domenica 19 luglio. Non succedeva dal 22 febbraio, quando morì a Casalpusterlengo, nel Lodigiano, a 77 anni Giovanna Carminati, la prima vittima lombarda. Zero nuovi contagi nelle province di Lecco, Sondrio, Lodi e Mantova nella giornata di domenica 19 luglio. Sette nuovi positivi in Brianza.

I dati ufficiali, come ogni giorno, sono stati forniti dalla Regione, eccoli nel dettaglio: 7.039 i tamponi effettuati (totale complessivo: 1.202.207), 33 i nuovi casi positivi (di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 ‘debolmente positivi’); 48 in più i guariti/dimessi (totale 71.464 , di cui 69.459 guariti e 2.005 dimessi), stazionari a 22 i pazienti in terapia intensiva, 148 i ricoverati non in terapia intensiva (-1), 16.788, invariati, i decessi.

Nuovi casi per provincia: Milano: 7 di cui 4 a Milano città; Bergamo: 7; Brescia: 6; Como: 1; Cremona: 3; Lecco: 0; Lodi: 0; Mantova: 0; Monza e Brianza: 7; Pavia: 1; Sondrio: 0; Varese: 1.

A livello nazionale diminuiscono sia i positivi (218) sia i morti (3): dall’inizio dell’epidemia hanno contratto il virus almeno 244.434 persone delle quali 35.045 sono decedute e 196.949 dimesse ( +143). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 11.648 (-720 -5,8%). I pazienti ricoverati con sintomi sono 743 (-14, -2%) dei quali 49 in terapia intensiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA