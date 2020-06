Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +3 casi in provincia di Monza e Brianza (5.769) L’aggiornamento di Regione Lombardia di lunedì 29 giugno 2020 sulla situazione in fase 3 dell’emergenza coronavirus.

L’aggiornamento di Regione Lombardia di lunedì 29 giugno 2020 sulla situazione in fase 3 dell’emergenza coronavirus. I nuovi casi ufficiali in provincia di Monza e Brianza sono +3 per un totale di 5.769 positivi da inizio emergenza.

Sono +78 i casi nuovi in Lombardia (di cui 21 a seguito di test sierologici e 28 ’debolmente positivi’, sottolinea la Regione in una nota) con 7.991 tamponi effettuati (totale complessivo: 1.030.431).

I guariti/dimessi sono 66.376 (63.908 guariti e 2.468 dimessi), stabili le terapie intensive (43) e in lieve calo i ricoveri non in terapia intensiva (321, -2).

Un nuovo decesso registrato pere un totale di 16.640 persone morte. In tutta Italia sono stati 6, il dato più basso da febbraio.

I dati per provincia

Milano 36 di cui 18 a Milano città

Bergamo 13

Brescia 9

Como 0

Cremona 2

Lecco 2

Lodi 0

Mantova 3

Monza e Brianza 3

Pavia 0

Sondrio 0

Varese 5

