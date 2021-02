Coronavirus, la raccolta continua di beni di prima necessità dei volontari di Albiate

Albiate. Volontari banchetto raccolta alimenti per famiglie in difficoltà causa Covid (Foto by Elisabetta Pioltelli)

La solidarietà è fondamentale nei periodi più difficili. Lo sa bene Ava, Associazione del Volontariato di Albiate, che dall’inizio dell’emergenza Coronavirus non ha mai smesso di dare il proprio contributo, in collaborazione con il Comune, a favore delle famiglie più in difficoltà. Tra i tanti gesti di solidarietà, s’inserisce la raccolta di prodotti alimentari di prima necessità che prosegue senza sosta: ogni martedì e giovedì, dalle 9 alle 12.30, i volontari allestiscono un banchetto in via Kennedy, di fronte al supermercato locale di Albiate. Chiunque può contribuire con una semplice donazione, oppure dando una mano ai volontari. Per informazioni: 338 9708131.

