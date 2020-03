Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Coronavirus, Gallera in conferenza stampa: «Positivi a quota 8.700, come il sistema lombardo sta reagendo all’emergenza» La conferenza stampa di aggiornamento di Regione Lombardia con l’assessore Gallera sull’emergenza Coronavirus.

Sono 8.725, con una crescita di 1.445, i casi positivi al coronavirus in Lombardia fino a giovedì 12 marzo. Lo ha comunicato l’assessore al Welfare Giulio Gallera nella conferenza stampa di aggiornamento da Regione Lombardia.

I ricoverati sono 4.447 (+ 400), crescono i dimessi che sono diventati 1.085 e i decessi che sono stati 744 (+127). Bergamo resta la provincia con il maggior numero di casi: 2.136 (+321); in tutto 29.534 i tamponi effettuati.

Gallera ha parlato del decreto approvato dal Governo:- che «va nella direzione giusta ma lo volevamo più rigido, soprattutto nell’elenco delle attività consentite e in tema di attività produttive» - ma soprattutto di come il sistema sanitario lombardo sta affrontando l’emergenza.

Ci sono 1.067 posti di terapia intensiva a disposizione, che vuol dire +127 posti in un giorno. L’esempio è di sei nuovi posti nell’ospedale di Cinisello Balsamo, «finiti di prepare alle quattro mattino, mi hanno mandato le foto» ha detto l’assessore.

La strategia di Regione Lombardia oggi è di riuscire a ridurre il numero di pazienti presenti e ricoverati nei vari ospedali cosiddetti di frontiera, «perché quasi non hanno più capacità di ricezione. E per questo abbiamo messo in campo il sistema socio-sanitario lombardo».

«Significa +209 posti - ha continuato l’assessore - in cui stiamo iniziando a portare pazienti che stanno meglio, ma che non posso essere ancora dimessi. Un team da due giorni sta lavorando su questo, raccogliendo tutte le necessità e cercando le opportunità tra strutture private, case di cure, socio-sanitario».

La collaborazione tra pubblico e privato accreditato: nelle strutture convenzionate ci sono 700 posti in reparti pnemologia e medicina, 290 posti in terapia intensiva di cui 157 dedicati a pazienti Covid-19.

Infine l’importante risposta al numero istituito dalla Regione per reclutare nuovo personale: «Sono persone e medici che si stanno proponendo al numero della Lombardia: già 650 persone del mondo sanitario che vogliono essere assunte per entrare in questa battaglia, già valutate 100 e già da domani distribuite nei presidi ospedalieri, metà tra specializzandi e medici laureati e un’altra metà tra infermieri o ostetriche».



IL VIDEO DELLA CONFERENZA

© RIPRODUZIONE RISERVATA