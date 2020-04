Coronavirus, Intercos e Campari insieme: l’alcol del Bitter diventa gel igienizzante per le mani Uno dei più celebri brand degli alcolici e uno dei principali produttori mondiali di cosmetici insieme nell’emergenza Coronavirus: la Intercos di Agrate Brianza trasforma l’alcol di Campari in gel igienizzante per le mani .

Unendo le forze tra un brand celeberrimo di alcolici e un gruppo non così noto al grande pubblico ma tra i principali produttori mondiali di cosmetici, si può dare una mano a combattere il coronavirus. È quello che hanno fatto Campari Group (Sesto San Giovanni) e Intercos Group, azienda leader nello sviluppo e produzione di prodotti per la cosmetica, con quartier generale ad Agrate Brianza. Hanno unito le proprie forze in una collaborazione per la produzione di gel igienizzanti a base alcoolica, destinati agli operatori sanitari degli ospedali lombardi, in prima linea nella lotta all’emergenza coronavirus.

L’alcol donato da Campari è stato trasformato e imbottigliato dallo stabilimento Cosmint di Intercos a Olgiate Comasco. La prima produzione prevista è di 15mila bottiglie.

«Consapevoli del continuo bisogno di gel igienizzante negli ospedali e in tutti i presidi medici, abbiamo deciso di donare una quantità di alcool puro, originariamente destinato alle nostre produzioni – ha dichiarato Bob Kunze-Concewitz, ceo di Campari Group – Abbiamo quindi deciso di unire gli sforzi con Intercos Group, un’azienda leader mondiale nel proprio settore e come noi di origine lombarda, per la produzione e l’imbottigliamento del prodotto finito»

«Siamo felici di dare il nostro contributo. Il Gruppo Intercos è ormai da mesi in prima linea, prima nei suoi stabilimenti cinesi e oggi in quelli europei e americani, e conosce quindi bene l’importanza di sostenere le strutture sanitarie locali» ha dichiarato Renato Semerari, ceo di Intercos Group.

Campari e Intercos si faranno carico anche della logistica del prodotto finito, per far giungere il gel disinfettante laddove è più urgente il bisogno.

