Coronavirus: in Brianza i contagi ufficiali sono 2.935 (+161), i decessi in Lombardia in un giorno 345 L’assessore regionale Gallera riferisce i dati sul contagio delle ultime 24 ore nella serata di sabato 4 aprile: in Brianza aumentano di 161 tamponi positivi, arrivando a 2.935, mentre i decessi totali dall’inizio della crisi, in Lombardia, sono 8.656.

Gli ospedali della Lombardia avranno spazi dedicati alle emergenza che resteranno dormienti quando non occorrono ma saranno immediatamente operativi nel momento della necessità: lo ha annunciato l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, spiegando il progetto che è nato a Brescia e che sarà esteso al territorio regionale. Il timore? Primo le nuove ondate di covid-19, poi qualsiasi altra. Intanto cresce la preoccupazione per l’invito “naturale” della primavera a uscire di casa: la Regione, e il presidente Attilio Fontana, chiedono di non cedere alla tentazione di restare a casa per non vanificare i risultati ottenuti finora.

Dati che, con l’aumento dei tamponi effettuati, restano in linea con l’andamento degli ultimi giorni. I positivi sono cresciuti di 1.598 e arrivano a un totale, dall’inizio dell’epidemia, di 49.118. In assoluto sono stati realizzzati 141.877 tamponi, cresciuti nelle ultime 24 ore di 6.826 (quindi oltre quattro volte quelli positivi, anche se si contano anche quelli ripetuti sulle stesse persone). I ricoverati sono 200 in più, in Lombardia, cioè 12.002, con finalmente un dato negativo sulle terapie intensive, dove sono diminuiti i pazienti: - 55 rispetto al giorno prima, quindi 1.326. Restano alti i decessi: quelli riconosciuti per Covid-19 sono ormai 8.656, 345 tra venerdì e sabato. A Monza sono 161 in più, i positivi al virus: in totale, dall’inizio 2.935. La Città metropolitana di Milano è ormai ampiamente la più contagiata: 10.819 persone, cresciute di 428 nell’ultimo giorno (+178 solo a Milano città).

I dati per provincia

Bergamo: 9588 (+273) Ieri: 9.315 (+144), l’altro ieri: 9.171 (+132) e nei giorni precedenti: 9.039 (+236), 8.803 (+139), 8.664 (+137), 8.527 (+178), 8.349 (+289), 8.060 (+602), 7.458 (+386), 7.072 (+344), 6.471, (+255), 6.216 (+347), 5.869 (+715), 5.154 (+509), 4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136, 1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537

Brescia: 9.180 (+166) Ieri: 9.014 (+257), l’altro ieri: 8.757 (+159) e nei giorni precedenti: 8.598 (+231), 8.367 (+154), 8.213 (+200), 8.013 (+335), 7.678 (+373), 7.305 (+374), 6.931 (+334), 6.597(+299), 5.905 (+588), 5.317 (+289), 5.028 (+380), 4.648(+401), 4.247 (+463), 3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413, 182, 155

Como: 1.319 (+63) Ieri: 1.256 (+51), l’altro ieri: 1.205 (+48) e nei giorni precedenti: 1.157 (+56), 1.101 (+40), 1.061 (+47), 1.014 (+111), 903 (+87), 816 (+54), 762 (+56), 706 (+71), 581 (+69), 512 (+60), 452 (+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220, 184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11

Cremona: 4.154 (+57) Ieri: 4.097 (+123), l’altro ieri: 3.974 (+33) e nei giorni precedenti: 3.941 (+72), 3.869 (+81), 3.788 (+26), 3.762 (+157), 3.605 (+109), 3.496, (+126), 3.370 (+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30), 2.895 (+162), 2.733 (+341), 2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167, 2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406

Lecco: 1.628 (+34) Ieri: 1.594 (+42), l’altro ieri: 1.552 (+36) e nei giorni precedenti: 1.470 (+33), 1.437 (+56), 1.381 (+65), 1.316 (+106), 1.210 (+51), 1.159 (+83), 1.076 (+61), 934 (+62), 872 (+54), 818 (+142), 676 (+146),530(+64), 466, 440,386, 344, 287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35, 11, 8

Lodi: 2.238 (+24) Ieri: 2.214 (+25), l’altro ieri: 2.189 (+32) e nei giorni precedenti: 2.157 (+41), 2.116 (+29), 2.087 (+30), 2.057 (+28), 2.029 (+23), 2.006 (+38), 1.968 (+84), 1.884 (+24), 1.817 (+45), 1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597 (+69), 1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123, 1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658

Monza e Brianza: 2.935 (+161) Ieri: 2774 (+141), l’altro ieri: 2.633 (+90) e nei giorni precedenti: 2.543 (+81), 2.462 (+100), 2.362 (+97), 2.265 (+179), 2.086 (+138), 1.948 (198), 1.750 (+163), 1.587 (+133), 1.130 (+22), 1.108 (+24), 1.084 (+268), 816(+321), 495 (+94), 401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19

Città metropolitana di Milano: 10.819 (+428) di cui 4.362 a Milano città (+178) Ieri: 10.391 (+387), di cui 4.184 a Milano città (+166) e l’altro ieri: 10.004 (+482), di cui 4.018 a Milano città (+203), nei giorni precedenti: 9522 (+611), di cui 3815 (+159) a Milano città , 8.911 (+235), di cui 3.656 (+96) a Milano città , 8.676 (+347), di cui 3.560 a Milano città (+154), 8.329 (+546),di cui 3.406 a Milano città (+247), 7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano città (+150), 7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano città (+261), 6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano città (+310), 6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano città (+141), 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano città (+137), 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano città (+210), 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano città (+279), 3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano città (+172), 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano città (+287), 2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506, 406, 361

Mantova: 1.981 (+97) Ieri: 1.884 (+102), l’altro ieri: 1.782 (+46) e nei giorni precedenti: 1.736 (+48), 1.688 (+71), 1.617 (+67), 1.550 (+66), 1.484 (+86), 1.398 (+148), 1.250 (+74), 1.176 (83), 985 (+80), 905 (+63), 842 (+119), 723 (+87), 636 (+122), 514, 465, 382, 327, 261, 187, 169, 137, 119, 102, 56, 46, 32, 26

Pavia: 2.499 (+168) Ieri: 2.331 (+46), l’altro ieri: 2.285 (+105) e nei giorni precedenti: 2.180 (+47), 2.133 (+97), 2.036 (+62), 1.974 (+97), 1.877 (+165), 1.712 (+27), 1.685 (+107), 1.578 (+134), 1.444 (+138), 1.306, (+112), 1.194 (+89), 1.105(+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622, 482, 468, 403, 324, 296, 243, 221, 180, 151

Sondrio: 563 (+26) Ieri: 537 (+20), l’altro ieri: 517 (+33) e nei giorni precedenti: 484 (+14), 470 (+24), 446 (+24), 422 (+34), 388 (+26), 362 (+37), 325 (+41), 284 (+31), 208 (+3), 205 (+26), 179 (+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23, 23, 13, 7, 7, 6, 6, 4

Varese: 1.148 (+63) Ieri: 1.085 (+83), l’altro ieri: 1.002 (+65) e nei giorni precedenti: 937 (+44), 893 (27), 866 (+54), 812 (+44), 768 (+57), 711 (+209), 502 (+34), 468 (+18), 421 (+35), 386 (+27), 359 (+21), 338(+28), 310, +45), 265, 232, 202, 184, 158, 125, 98, 75, 50, 44, 32, 27, 23, 17

