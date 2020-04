Coronavirus: il video della Croce Bianca di Brugherio dedicato a tutti La Croce Bianca di Brugherio ha pubblicato un video per raccontare l’impegno degli operatori nelle settimane del coronavirus , dedicato a tutti.

“Ama il prossimo tuo come te stesso” è i titolo del video che la sezione di Brugherio della Croce Bianca ha pubblicato nella mattina di sabato 4 aprile per raccontare lo sforzo che gli operatori stanno facendo in queste settimane di emergenza coronavirus: due minuti e mezzo di fotografie e filmati che mostrano i volti delle tante persone che si impegnano per aiutare le persone (ovviamente molte immagini sono precedenti all’epidemia). “Siamo diversi, ma c’è una cosa che ci rende tutti uguali, quel valore che ci unisce sempre: è un Bene superiore ed è la mission di Croce Bianca! #amailprossimotuocometestesso #BiaBru “ scrivono gli operatori.

