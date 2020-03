Coronavirus, il messaggio dell’arcivescovo: «Suonate le campane e augurate buona domenica» - VIDEO “Vorrei venire in casa vostra, stringervi la mano, bere un caffè … invece vi raggiungo con questo messaggio”. L’arcivescovo Mario Delpini si rivolge a tutti i fedeli dell’Arcidiocesi di Milano. E il primo pensiero va subito a coloro che sono malati, ricoverati o in quarantena e al personale sanitario, molto provato in questo periodo.

“Vorrei venire in casa vostra, stringervi la mano, bere un caffè … invece vi raggiungo con questo messaggio”. L’arcivescovo Mario Delpini si rivolge a tutti i fedeli dell’Arcidiocesi di Milano. E il primo pensiero va subito a coloro che sono malati, ricoverati o in quarantena e al personale sanitario, molto provato in questo periodo.

Tre gli inviti poi rivolti. Quello a vivere questo tempo in cui non è possibile celebrare con il popolo come “un venerdì di Quaresima che si prolunga per tutta la settimana”. Il rito ambrosiano – infatti – non prevede la celebrazione della Santa Messa nei venerdì del tempo di Quaresima. “Ci sono Messe senza fedeli e fedeli senza Messa”. Le messe vengono comunque celebrate ma senza fedeli, rispettando le norme, ma nella celebrazione “il prete sa che voi siete presenti” e “mi pensa, sa anche quale è il mio posto sulla panca e si ricorda di me”. E per i fedeli che vivono questo digiuno eucaristico, il pensiero va ai milioni di cristiani nel mondo che non possono celebrare per mancanza di sacerdoti. Quindi l’esortazione a vivere questa abbondanza di tempo libero, grande tentazione e grande opportunità, in modo proficuo, dedicando tempo alla preghiera, ad una visita personale in chiesa pregando “per me, per voi, per la vostra famiglia, per questa società.” Ai ragazzi l’invito a rendersi disponibili “c’è una gioia nel rendersi utili, usate bene il tempo”, cercate di studiare, imparate a cucinare…Infine l’invito a comunicare la gioia, a suonare le campane domenica a mezzogiorno e a chiamare un amico per dire “buona Domenica!”.

IL VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA