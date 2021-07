Coronavirus, il bollettino del 26 luglio: +19 nuovi casi a Monza e in Brianza, in Lombardia tasso positività al 2% Il bollettino della Regione per lunedì 26 luglio: sono 19 i nuovi positivi a Monza e Brianza, sono 177 in Lombardia con solo 8.606 tamponi effettuati e un rapporto di positività che sale al 2%.

Sono 19 i nuovi positivi a Monza e Brianza, sono 177 in Lombardia con solo 8.606 tamponi effettuati e un rapporto di positività che sale al 2%. È il bollettino della Regione per lunedì 26 luglio.

C’è un ricoverato in più in terapia intensiva (28) e uno nei reparti ordinari (151). Un trend riscontrato anche all’ospedale San Gerardo di Monza dove i ricoversi in reparto erano risaliti a sei e uno in terapia intensiva che aveva riaperto dopo un breve periodo covid free.

Un decesso registrato in regione per un totale di 33.817 persone morte da inizio emergenza.

I nuovi casi per provincia: Milano: 66 di cui 42 a Milano città; Bergamo: 5; Brescia: 16; Como: 8; Cremona: 15; Lecco: 2; Lodi: 2; Mantova: 8; Monza e Brianza: 19; Pavia: 8; Sondrio: 4; Varese: 4.

© RIPRODUZIONE RISERVATA