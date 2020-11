Coronavirus, i servizi di Seregno per le persone in difficoltà I servizi di Seregno nella nuova fase dell’emergenza coronavirus. C’è “Io resto a casa” per ricevere la spesa a domicilio o la consegna a casa di beni di prima necessità o farmaci da parte della Protezione civile per chi è in isolamento o quarantena.

Il Comune di Seregno promuove anche in questa seconda fase dell’emergenza sanitaria servizi rivolti alle fasce più in difficoltà della popolazione. Interessante è il progetto “#IoRestoaCasa. La spesa te la portiamo noi”, al quale possono aderire i commercianti, attivando o potenziando la consegna a domicilio già proposta dalla macchina comunale. Agli interessati a collaborare è richiesto di inviare una mail all’indirizzo [email protected].

Le persone in quarantena o in isolamento fiduciario possono invece usufruire della consegna a casa di generi di prima necessità e farmaci da parte della Protezione civile, da richiedere al 348 2873679 il martedì, giovedì, sabato e domenica, tra le 9 e le 12 e tra le 15 e le 18. Sono stati infine prorogati al 10 dicembre i bandi per il sostegno familiare e per il pagamento del mutuo della prima casa.

