Coronavirus, i dati regionali di domenica 14 marzo: in Brianza 517 contagiati in più, aumentano i ricoverati in terapia intensiva La statistica regionale parla di Monza terza provincia per contagi dopo Milano e Brescia. Ancora 61 decessi. Si avvicina sempre di più quota 30mila morti

Altri 517 contagi in più in Brianza, terza provincia lombarda da questo punto di vista dopo Milano (1231) e Brescia. I contagi lombardi sono diminuiti, dai 5809 di ieri si è passati a 4334, ma i dati regionali di domenica 14 marzo parlano anche di 20 ricoverati in terapia intensiva in più.

Insomma, anche il il tasso di positività su oltre 45mila tamponi è stato del 9,6&, lo 0,2 i meno rispetto a ieri c’è ancora poco da stare allegri. Anche perchè i morti sono 61 in più, avvicinando sempre di più la Lombardia a quota 30 mila decessi per Covid.

