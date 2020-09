Coronavirus, i dati di venerdì 18 settembre: altri 17 positivi a Monza e Brianza

Sono invece 224 i nuovi casi in regione, due i decessi. Nessun nuovo ricovero in terapia intensiva. I guariti/dimessi sono +129, Elevato il numero di tamponi effettuati(16.828). In provincia di Milano 81 nuovi casi di cui 47 a Milano città