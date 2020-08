Coronavirus, i numeri del 14 agosto: solo +3 positivi a Monza e Brianza, ma in Italia (+574) il dato più alto dal 28 maggio La provincia di Monza e Brianza tra quelle con il minor numero di nuovi contagi in regione. In Lombardia, complessivamente, sono stati 97 i nuovi positivi, un decesso. In Italia +574 positivi nelle ultime 24 ore (ieri +523), il numero più elevato dal 28 maggio quando i nuovi contagiati furono 593.

Come 24 ore fa, sono stati 3 i nuovi positivi a Monza e in Brianza, un numero tra i più bassi di tutte le province lombarde (meglio solo Cremona, Lodi e Sondrio con un 1 solo contagio), mentre il regione aumentano guariti e dimessi (+258). Sono stati 97, complessivamente, i nuovi positivi. Registrato un decesso, mentre, tra i ricoverati, c’è un paziente in più in terapia intensiva; vistoso segno meno (17) tra i ricoverati non in terapia intensiva.

I dati di oggi: i tamponi effettuati: 7.464, totale complessivo: 1.401.844; i nuovi casi positivi: 97 (di cui 15 ‘debolmente positivi’ e 2 a seguito di test sierologico); i guariti/dimessi totale complessivo: 75.012 (+258), di cui 1.376 dimessi e 73.636 guariti; in terapia intensiva: 12 (+1); i ricoverati non in terapia intensiva: 153 (-17); i decessi, totale complessivo: 16.836 (+1)

I nuovi casi per provincia: Milano: 30, di cui 17 a Milano città; Bergamo: 7; Brescia: 12; Como: 6; Cremona: 1; Lecco: 8; Lodi: 1; Mantova: 4; Monza e Brianza: 3; Pavia: 8; Sondrio: 1; Varese: 6.

A livello nazionale, +574 i positivi rispetto a ieri, +0,2% (ieri +523) - il dato più elevato registrato dal 28 maggio quando furono 593 - 3 i decessi (+6) e +403 i pazienti guariti/dimessi +0,2% (+226). Attualmente in Italia i soggetti positivi al Covid-19 certificati sono 14.249 (+168, +1,2%; ieri +290); 771 i pazienti ricoverati con sintomi -15, -1,9% (+7) dei quali 56 in terapia intensiva +1, +1,8% (+2).

