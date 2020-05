Coronavirus, i dati di sabato 30 maggio: in Brianza solo quattro positivi in più. In Lombardia sono cresciuti di 221 unità. Ancora 67 decessi Crescono ancora i positivi ma meno di quanto risultava nei giorni scorsi: in Brianza sono stati solo quattro in più rispetto al giorno precedente, 221 in Lombardia, dove però si sono registrati altri 67 decessi. Il rapporto tra tamponi giornalieri fatti (oltre 14mila) e positivi è dell’1,5%

Solo quattro positivi in più nella provincia di Monza che porta così il numero totale dei suoi contagiati a 5.514. I dati sui contagi di sabato 30 maggio parlano di un aumento contenuto rispetto a quelli segnalati nei giorni scorsi.

Una tendenza che si conferma anche a carattere generale in Lombardia, dove su oltre 14mila tamponi effettuati si riscontrano 221 nuovi casi positivi. Il rapporto tamponi-positivi è edll’1,5%. In generale i positivi lombardi sono scesi di 874 unità e ammontano in questo momento a 21.089, mentre dall’inizio della pandemia sono più di 88mila.

dati 30

(Foto by Paolo Rossetti)

Tornando ai dati di oggi ci sono anche 1.028 guariti in più, una persona in meno in terapia intensiva, 245 ricoverati in meno, ma 67 decessi. In tutto i morti dall’inizio dell’emergenza sono più di 16mila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA