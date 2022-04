Coronavirus, i dati di sabato 2 aprile: 765 nuovi casi a Monza e in provincia, altri 12 decessi in Lombardia Bollettino diramato dal Ministero della Salute. In Lombardia i nuovi casi sono stati 8.782 (contro i 9.053 di 24 ore prima) su 66.588 tamponi effettuati.

Sono stati 765 i nuovi positivi al coronavirus a Monza e in Brianza, nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino diramato sabato 2 aprile dal Ministero della Salute. In Lombardia i nuovi casi sono stati 8.782 (contro i 9.053 di 24 ore prima) su 66.588 tamponi effettuati. Segnalati altri 12 decessi (39.280 vittime da inizio pandemia in regione). Ricoveri: in aumento quelli in area medica, 1.078 contro i 1.070 di venerdì, mentre sono 40 i pazienti in terapia intensiva (42).

A livello provinciale, a Milano e area metropolitana ci sono stati 2.882 casi; 883 casi a Varese; 5786 a Bergamo; 1088 nel Bresciano, 92 a Sondrio e provincia, a Mantova si sono avuti 475 casi, 365 nella provincia di Lecco e 289 in provincia di Cremona, 136 nella provincia di Lodi e 448 in provincia di Pavia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA