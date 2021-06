Coronavirus, i dati di sabato 12 giugno: 33 i nuovi contagi a Monza e Brianza, salgono i decessi in regione (13) Sul territorio lombardo i nuovi positivi sono stati 255 (- 15) su un totale di 36.238 tamponi ( 18.158 molecolari e 18.080 antigenici). Sono 118 i pazienti in terapia intensiva, 633 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari .

Sono stati 33 nelle ultime 24 ore (dati di sabato 12 giugno) i nuovi contagi da Covid 19 in provincia di Monza e Brianza mentre sul territorio lombardo sono stati 255 (- 15) su un totale di 36.238 tamponi ( 18.158 molecolari e 18.080 antigenici). Registrati altri 13 decessi rispetto ai 5 del dato di venerdì 11. Sono 118 i pazienti in terapia intensiva, quattro in meno, mentre sono diminuiti di 27 unità i pazienti ricoverati nei reparti ordinari (633). I guariti e dimessi sono 193, mentre sono 18.456 gli attualmente positivi in regione. Nelle altri province i nuovi casi sono stati 69 a Milano e area metropolitana, 38 a Bergamo, 35 a Varese, 24 a Brescia , 18 a Pavia, 7 a Como e altrettanti a Cremona, 6 a Sondrio, 4 a Mantova, 3 a Lecco e 2 a Lodi.

