Coronavirus: i dati di Regione Lombardia di sabato 25 aprile, a Monza e Brianza +45 (4.417) Arrivano a 4.417 i casi positivi al coronavirus a Monza e Brianza il 25 aprile: i dati della Regione Lombardia indicano +45 contagi. I numeri provincia per provincia, resta il problema di Milano. I morti ufficiali sono ora 13.269.

Dati migliori dalla Regione Lombardia per la giornata di sabato 25 aprile, quando manca poco più di una settimana alla Fase 2 stabilita per la riapertura delle attività lavorative. Con un numero di tamponi effettuati superiore a quello del giorno precedente, i casi positivi sono molto più bassi: sono aumentati di 713, arrivando a quota 71.969, mentre negli ultimi due giorni erano cresciuti di 1.091 e 1.073. Le persone morte per le conseguenze del Covid--19 sono ora 13.269, aumentate di 163 nelle ultime 24 ore. Sono diminuite anche le persone in terapia intensiva, scesa di 32 fino a 724, mentre gli altri ricoverati per coronavirus sono 8.489, cioè - 302 rispetto al giorno precedente (venerdì e giovedì si erano registrati rispettivamente -401 e -500.

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

Bergamo: 11.047 (+45), ieri 11.002 (+56) e l’altro ieri 10.946 (+98)

Brescia: 12.540 (+65), ieri 12.475 (+167) e l’altro ieri 12.308 (+130)

Como: 2.942 (+71), ieri 2.871 (+107) e l’altro ieri 2.764 (+83)

Cremona: 5.906 (+39), ieri 5.867 (+60) e l’altro ieri 5.807 (+101)

Lecco: 2.157 (+8), ieri 2.149 (+17) e l’altro ieri: 2.132 (+23)

Lodi: 2.903 (+67), ieri 2.836 (+3) e l’altro ieri 2.833 (+46)

Monza e Brianza: 4.417 (+45), ieri 4.372 (+55) e l’altro ieri 4.317 (+64)

Milano: 17.908 (+219) di cui 7.547 (+80) a Milano città, ieri 17.689 (+412) di cui 7.467 (+246) a Milano città e l’altro ieri 17.277 (+277) di cui 7.221 (+105) a Milano città

Mantova: 3.082 (+25), ieri 3.057 (+35) e l’altro ieri 3.022 (+45)

Pavia: 4.036 (+45), ieri 3.991 (+117) e l’altro ieri 3.874 (+76)

Sondrio: 1.130 (+42), ieri 1.088 (+32) e l’altro ieri 1.056 (+44)

Varese: 2.407 (+31), ieri 2.376 (+36) e l’altro ieri 2.340 (+38)

