Coronavirus, i dati di giovedì 3 settembre: altri 21 nuovi positivi a Monza e Brianza, peggio solo Milano (+80) e Brescia (+37) In Lombardia 228 nuovi contagiati, un decesso e 5 nuovi pazienti in terapia intensiva. A livello nazionale +1.397 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (+0,5%; ieri +1.326); dieci i decessi e +11 pazienti in terapia intensiva (120).

Sono stati ancora 21 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore a Monza e in Brianza: un dato che proietta la provincia al terzo posto in regione per numero di nuovi contagi dopo Milano (80) e Brescia (37). In Lombardia i nuovi positivi sono 228 a fronte di 14.077 tamponi effettuati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,61%. Aumentano guariti e dimessi (+60) e + 10 i ricoveri, cinque dei quali in terapia intensiva, ancora zero contagi a Sondrio. Registrato anche un decesso.

I dati nel dettaglio: i tamponi effettuati: 14.077, totale complessivo: 1.644.192; i nuovi casi positivi: 228 (di cui 41 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologico); i guariti/dimessi totale complessivo: 76.467 (+60), di cui 1.311 dimessi e 75.156 guariti; in terapia intensiva: 27 (+5); i ricoverati non in terapia intensiva: 225 (+5); i decessi, totale complessivo: 16.870 (+1)

I nuovi casi per provincia: Milano: 80, di cui 50 a Milano città; Bergamo: 18; Brescia: 37; Como: 13; Cremona: 7; Lecco: 7; Lodi: 8; Mantova: 2; Monza e Brianza: 21; Pavia: 12; Sondrio: 0; Varese: 13.

A livello nazionale, +1.397 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (+0,5%; ieri +1.326); dieci i decessi (ieri +6) e 289 i dimessi/guariti (+257). Attualmente i soggetti positivi certi sono 28.915 (+1.098, +4%; ieri +1.063). Nelle ultime 24 ore effettuati 92.790 tamponi rispetto ai 102.959 di ieri . I pazienti ricoverati con sintomi sono 1.505 (+68, ieri +57), di cui 120 in terapia intensiva (+11, ieri +2).

