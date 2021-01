Coronavirus, i dati di giovedì 28 gennaio: +211 positivi a Monza e Brianza Con il raddoppio dei tamponi negli ultimi due giorni, aumentano le statistiche dei casi positivi in Lombardia: a Monza e Brianza registrati giovedì 28 gennaio 211 nuovi positivi al coronavirus.

Raddoppiano come mercoledì 27 gennaio i tamponi effettuati e salgono i numeri dei contagi Covid riscontrati dalla Lombardia: giovedì 28 gennaio nel territorio di Monza e Brianza sono stati registrati 211 nuovi positivi. Sono i dati diffusi nel tardo pomeriggio dalla Regione, che prendono atto tra l’altro della diminuzione (regionale) di ricoveri in terapia intensiva e non solo.

Palazzo Lombardia ha avuto i risultati di 41.677 tamponi in cui sono state identificate 2.603 positività totali. Nello stesso giorno sono aumentati i pazienti guariti o dimessi: +1.714, che porta il totale regionale a 456.106 dall’inizio della pandemia stando ai dati ufficiali, mentre diminuiscono sia le persone ricoverate in terapia intensiva (-6, ora 371 in totale), sia i pazienti negli altri reparti (-36, adesso 3.537). Sono morte per Covid-19 altre 88 persone: il totale, da marzo, si alza a poco meno di 27mila lombardi (26.939).

I nuovi casi per provincia

Milano: 712 di cui 308 a Milano città

Bergamo: 116

Brescia: 419

Como: 222

Cremona: 73

Lecco: 122

Lodi: 63

Mantova: 153

Monza e Brianza: 211

Pavia: 162

Sondrio: 68

Varese: 229

