Coronavirus, i dati di giovedì 27 agosto: solo 3 nuovi positivi a Monza e Brianza, + 286 in Lombardia

Coronavirus, buone notizie giovedì 17 agosto a Monza e in Brianza: registrati solo 3 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, il dato migliore della regione dopo quelli di Sondrio (+1) e Lodi (+2). Complessivamente in Lombardia, a fronte di 17.964 tamponi effettuati, i nuovi postivi sono 286, non si è registrato alcun decesso mentre aumentano i guariti e i dimessi (+30). La percentuale dei positivi riscontrati rispetto ai tamponi effettuati è dell’1,6%.

«Calano di 3 unità i pazienti in terapia intensiva (14 rispetto ai 17 di ieri). L’aumento di 15 persone ricoverate nei reparti dei nostri ospedali – spiega l’assessore al Welfare Giulio Gallera – non riguarda casi di polmonite, malattie respiratorie o infettive. Si tratta di pazienti transitati dal pronto soccorso per altri motivi, risultati positivi anche al tampone che viene effettuato direttamente ad ogni ricovero. Dei 289 casi positivi di oggi, il 60% è riferito a rientri in Lombardia dall’estero».

Nel dettaglio: i tamponi effettuati: 17.964, totale complessivo: 1.535.682; i nuovi casi positivi: 286 (di cui 39 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico); i guariti/dimessi totale complessivo: 76.018 (+30), di cui 1.284 dimessi e 74.734 guariti; in terapia intensiva: 14 (-3); i ricoverati non in terapia intensiva: 173 (+15); i decessi, totale complessivo: 16.857 (=)

I nuovi casi per provincia: Milano: 136, di cui 73 a Milano città; Bergamo: 20; Brescia: 31; Como: 11; Cremona: 5; Lecco: 7; Lodi: 2; Mantova: 6; Monza e Brianza: 3; Pavia: 14; Sondrio: 1; Varese: 11.

A livello nazionale In Italia, +1.411 i positivi rispetto a mercoledì 26 agosto quando furono +1.367; +5 i decessi (+13) e +225 i pazienti guariti/dimessi (+314). Attualmente i soggetti positivi certi sono 21.932 (+1.179; ieri +1.039).

