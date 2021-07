Coronavirus, i dati di giovedì 22 luglio: +51 positivi a Monza e Brianza, un decimo di quelli lombardi Sono 513 in Lombardia e 51 a Monza e Brianza i nuovi positivi al coronavirus che provoca il Covid 19: lo dicono i dati della Regione, che registrano altri 3 ricoveri ospedalieri ma non in terapia intensiva.

Sono 51 i nuovi positivi individuati a Monza e Brianza nella giornata di giovedì 22 luglio: lo dicono i dati diffusi dalla Regione Lombardia che registrano, più in generale, una graduale ripresa dei contagi su tutto il territorio. La stessa Brianza, nelle scorse settimane, era stata a contagi zero in diverse giornate o comunque a una sola cifra.

Sono gli effetti della variante Delta, più contagiosa di altre, gli stessi che hanno portato il 22 luglio a identificare 513 positivi in base a 33.547 tamponi. Non cambiano di molto i dati dei ricoveri, per quanto non si vedano segni meno: restano 28 i ricoverati in terapia intensiva, aumentano di 3, arrivando a 135, quelli negli altri reparti Covid. C’è un’altra vittima per le conseguenze della malattia, che porta il totale da marzo 2020 a 33.814 morti lombardi.

I nuovi casi per provincia

Milano: 155 di cui 89 a Milano città

Bergamo: 17

Brescia: 42

Como: 35

Cremona: 44

Lecco: 12

Lodi: 14

Mantova: 42

Monza e Brianza: 51

Pavia: 11

Sondrio: 3

Varese: 70

© RIPRODUZIONE RISERVATA