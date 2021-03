Coronavirus, i dati di domenica 7 marzo: crescono i contagi, a Monza e Brianza +381 Aumentano i ricoverati per Covid in Lombardia e continuano a crescere i contagi: domenica 7 marzo +381 positivi a Monza e Brianza, a Brescia +1.228. I morti lombardi sono ormai 28.738.

Sono ancora alti i dati del contagio da nuovo coronavirus nella giornata di domenica 7 marzo. A Monza e Brianza, dicono i risultati dei tamponi, ci sono 381 nuovi positivi, mentre in Lombardia il contagio ha raggiunto altre 4.397 con 42.591 tamponi effettuati. Il tasso di positività è in crescita al 10.3% (sabato era del 9.6%).

I numeri peggiori domenica 7 arrivano dalla provincia di Brescia con 1.228 positivi, nel milanese sono 1.096: la Brianza è terza per contagi mentre subito dopo si trova Bergamo 369. Meno colpite le province di Pavia (233), Mantova (205), Lecco (176), Como (166), Cremona (161), Varese (114), Lodi e Sondrio (51).

A livello regionale crescono ancora le persone ricoverate per Covid-19: se ne aggiungono 124 nei reparti degli ospedali lombardi (ora 5.085), così come aumentano i pazienti in terapia intensiva che ora sono 573 (+8). Altre 33 le vittime lombarde per Sars-Cov 2, morti che portano il totale a 28.738 da un anno a oggi.

