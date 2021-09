Coronavirus, i dati di domenica 5 settembre: +49 casi a Monza e Brianza, in regione tasso di positività allo 0,7% Il tasso è passato dal 1,4% allo 0,7% nelle ultime 24 ore. I nuovi casi di contagio sono stati 404 (55.235 tamponi) contro i 577 di sabato (con 48.410 tamponi). Purtroppo registrate altre 2 vittime.

Tasso di positività al Covid praticamente dimezzato nelle ultime 24 ore in Lombardia: secondo il quotidiano bollettino è passato allo 0,7% contro l’1,4% di sabato 4 settembre. I nuovi casi di contagio sono stati 404 (55.235 tamponi) contro i 577 di sabato (con 48.410 tamponi). Purtroppo registrate altre 2 vittime (33.933 da inizio pandemia). Il dato sui ricoveri parla invece di numeri in crescita: 13 in più nei reparti ordinari (365), uno in terapia intensiva (58) con 3 nuovi ingressi.

I dati delle province: Milano 115; Bergamo 42; Brescia 61; Como 29; Cremona 11; Lecco 7; Lodi 10; Mantova 13; Monza e Brianza 49; Pavia 19; Sondrio 8; Varese 12.

