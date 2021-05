Coronavirus, i dati del 2 maggio: 149 nuovi contagi a Monza e in Brianza, lieve aumento delle terapie intensive in Lombardia I dati aggiornati a domenica 2 maggio: ieri i positivi erano stati 261, in Lombardia i casi registrati sono 1.287 a fronte di 30.249 tamponi totali, di cui 24.726 molecolari. Altre 23 persone sono decedute a causa del virus.

Sono stati ancora 149 i nuovi positivi al Covid a Monza e in Brianza nelle ultime 24 ore mentre in Lombardia i casi registrati sono 1.287 a fronte di 30.249 tamponi totali, di cui 24.726 molecolari. Un dato nettamente inferiore rispetto a quello diramato domenica 1 maggio, quando l’incremento di positivi era stato di 2.139 ma con 59.144 tamponi. Altre 23 persone sono decedute a causa del virus, salite quindi a 32.945 in Lombardia dall’inizio dell’emergenza. Lieve incremento delle terapie intensive, 542 (+6) dopo giorni di ribasso. In calo invece i ricoverati nei reparti ordinari, 3.290 (-113). 601 i guariti e dimessi.

I dati nel dettaglio: 30.249 tamponi effettuati (24.726 molecolari); i nuovi casi positivi: 1.287; i guariti/dimessi totale complessivo: 722.815 (+601); in terapia intensiva: 542 (+6); i ricoverati non in terapia intensiva: 3.290 (-113); i decessi, totale complessivo: 32.945 (+23)

I nuovi casi per provincia: Milano: 375; Bergamo: 218; Brescia: 203; Como: 75; Cremona: 33; Lecco: 46; Lodi: 23; Mantova: 49; Monza e Brianza: 149; Pavia: 29; Varese 13; Sondrio: 36.

