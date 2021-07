Coronavirus, i dati di domenica 18 luglio: +369 casi in Lombardia, a Monza e Brianza sono 43 in più Com 28.376 tamponi eseguiti è di 369 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia. In Provincia di Monza le nuove positività sono 43.

Secondo i dati del Ministero della Salute i nuovi casi di Covid in Lombardia sono 369 (in diminuzione rispetto ai 438 di ieri) e si registra un solo decesso. I tamponi processati sono 28.376, con un indice di positività di 1,3%. I guariti nelle ultime 24 ore sono 39 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 329 unità per un totale di 7.407. Nei reparti ordinari si contano 135 degenti (-1), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 31 (dato invariato rispetto a ieri) con un nuovo ingresso. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.241.

Pe quanto riguarda le province, 108 nuovi casi si sono verificati a Milano, 43 a Monza, 36 a Varese, 33 a Mantova, 28 a Brescia, 24 a Lodi, 8 a Bergamo e Lecco, 6 a Pavia, 4 a Cremona e 3 a Sondrio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA