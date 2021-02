Coronavirus, i dati di domenica 14 febbraio: nuovi casi (+228) in salita a Monza e in Brianza

Trend in crescita in provincia negli ultimi 4 giorni, dai +145 casi di giovedì. In regione sono 1.987 i nuovi positivi (6,5%). I guariti/dimessi sono 484.680. Ancora 21 i decessi.