Coronavirus, i dati della Regione di sabato 2 maggio: il contagio rallenta a Monza e in Brianza Ora i positivi sono 4.745. In Lombardia sono 77.002 (+533) (ieri: 76.469 (+737) l’altro ieri: 75.732 (+598)). Saliti di altri 47 i decessi (13.907), in calo.

Trenta in più giovedì, 25 venerdì e 16 sabato 2 maggio: calano i nuovi contagiati in provincia di Monza e Brianza (4.745) secondo i dati sull’epidemia forniti come ogni giorno dalla Regione. I casi positivi complessivi in Lombardia sono 77.002 (+533) (ieri: 76.469 (+737) l’altro ieri: 75.732 (+598)). Saliti di altri 47 i decessi (13.907), in calo (ieri: 13.860 (+88); l’altro ieri 13.772 (+93)). Scendono anche i pazienti in terapia intensiva, 545 (-18) (ieri: 563 (-42); l’altro ieri 605 (-29)), i ricoverati non in terapia intensiva: 6.529 (-99) (ieri: 6.628 (-206); l’altro ieri 6.834 (-286)). 52.356 (+320) i dimessi dagli ospedali lombardi (ieri: 52.035 (+869); l’altro ieri 51.166 (+819)) Effettuati altri 13.058 tamponi (403.702).

Questi i dati per provincia:

BG: 11.394 (+34); ieri: 11.360 (+47); l’altro ieri 11.313 (+22)

BS: 12.999 (+70); ieri: 12.929 (+68); l’altro ieri 12.861 (+55)

CO: 3.293 (+22); ieri: 3.271 (+27); l’altro ieri 3.244 (+37)

CR: 6.088 (+20); ieri: 6.068 (+31); l’altro ieri 6.037 (+14)

LC: 2.290 (+13); ieri: 2.277 (+3); l’altro ieri 2.274 (+9)

LO: 3.017 (+23); ieri: 2.994 (+28); l’altro ieri 2.966 (+7)

MB: 4.745 (+16); ieri: 4.729 (+25); l’altro ieri 4.704 (+30)

MI: 19.950 (+249) di cui 8.450 (+115) a Milano città; ieri: 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a Milano città; l’altro ieri: 19.337 (+216) di cui 8.158 (+56) a Milano citta’

MN: 3.194 (+9); ieri: 3.185 (+10); l’altro ieri: 3.175 (+19)

PV :4.456 (+40); ieri: 4.416 (+67); l’altro ieri: 4.349 (+69)

SO: 1.181 (=); ieri: 1.181 (+1); l’altro ieri 1.180 (+37)

VA: 2.715 (+10); ieri: 2.705 (+38); l’altro ieri 2.667 (+48)

e 1.680 in corso di verifica.

