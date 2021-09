Coronavirus, i dati dell’8 settembre: +48 positivi a Monza e Brianza, +655 in Lombardia (1,2%) Il bollettino della Regione per mercoledì 8 settembre 2021: sono 48 i nuovi positivi a Monza e in Brianza, sono 655 in Lombardia con 50.400 tamponi effettuati e un rapporto di positività di 1,2%.

Sono 48 i nuovi positivi a Monza e in Brianza, sono 655 in Lombardia con 50.400 tamponi effettuati e un rapporto di positività di 1,2%. È il bollettino della Regione per mercoledì 8 settembre 2021.

In generale sono +1 i ricoveri in terapia intensiva (55) e +2 in altri reparti (386). Sono +6 i decessi per un totale complessivo di 33.943 persone morte da inizio emergenza. Il totale di Monza e Brianza negli ultimi giorni si è aggiornato a 2.537.

I nuovi casi per provincia: Milano: 212 di cui 70 a Milano città; Bergamo: 45; Brescia: 120; Como: 30; Cremona: 13; Lecco: 10; Lodi: 14; Mantova: 37; Monza e Brianza: 48; Pavia: 31; Sondrio: 14; Varese: 38.

