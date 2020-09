Coronavirus, i dati del 9 settembre: + 14 positivi a Monza e Brianza, altri 4 morti in Lombardia In una giornata altri 14 positivi al coronavirus a Monza e Brianza, secondo i dati diffusi il 9 settembre dal Pirellone: in un giorno 4 nuovi decessi in Regione.

Altri 14 tamponi positivi a Monza e Brianza segnalati nella giornata di mercoledì 9 settembre, che in una settimana arrivano a un totale di 156: sono numeri che non si vedevano da tempo, nel territorio. Nelle ultime 24 ore in Regione Lombardia sono stati effettuati 21.368 tamponi che hanno verificato il contagio di 218 persone (il rapporto tra test e positività è dell’1,02%). Nel frattempo aumentato guariti e dimessi dagli ospedali sempre in Regione (+112 nelle ultime 24 ore), arrivando a un totale di 77.088 persone dall’inizio della pandemia. Restano stabili le persone in terapia intensiva in Lombardia, cioè 27, mentre crescono di 4 gli altri ricoverati per Covid, arrivando a 252. Nell’ultima giornata la malattia ha fatto altri 4 morti: il totale delle vittime lombarde è 16.891.

I nuovi casi per provincia

Milano: 88, di cui 50 a Milano città

Bergamo: 12

Brescia: 24

Como: 2

Cremona: 7

Lecco: 3

Lodi: 5

Mantova: 13

Monza e Brianza: 14

Pavia: 16

Sondrio: 3

Varese: 24

