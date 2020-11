Coronavirus, i dati del 9 novembre: +874 positivi a Monza e Brianza Il bollettino della Regione per lunedì 9 novembre: +874 i nuovi casi a Monza e in Brianza, +4.777 in Lombardia con un rapporto coi tamponi effettuati pari al 22,6%. Ci sono anche 5.629 guariti/dimessi.

Sono +874 i nuovi casi a Monza e in Brianza, +4.777 in Lombardia con 21.121 tamponi effettuati per un rapporto è pari al 22,6%. È il bollettino della Regione per lunedì 9 novembre, che conta anche 5.629 guariti/dimessi.

Sono +20 i nuovi ingressi in terapia intensiva (la metà di domenica, per un totale di 670 posti occupati) e +189 in altri reparti (per un totale di 6.414 ricoveri). I guariti/dimessi arrivano a un totale complessivo di 115.630, di cui 6.278 dimessi e 109.352 guariti. Gli attualmente positivi sono 131.459.

Ci sono +99 decessi per un totale complessivo di 18.442 persone morte da inizio emergenza. A Monza e Brianza sono 1.096 (+17).

I dati regionali dicono che Monza città con +123 nuovi casi supera quota 4mila (4.104). Ci sono anche +65 a Limbiate (1.477), +62 a Desio (1.455). Nuovi casi più contenuti a Lissone (1.479), Seregno (1.448), Cesano Maderno (1.321), Brugherio (1.184).

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.225, di cui 837 a Milano città

Bergamo: 154

Brescia: 355

Como: 226

Cremona: 113

Lecco: 171

Lodi: 138

Mantova: 22

Monza e Brianza: 874

Pavia: 166

Sondrio: 73

Varese: 141.

© RIPRODUZIONE RISERVATA