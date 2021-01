Coronavirus, i dati del 7 gennaio: +159 positivi a Monza e Brianza, in Lombardia rapporto di 13,7% Il bollettino della Regione per giovedì 7 gennaio 2021: sono +159 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza e sono +2.799 in Lombardia con 20.331 tamponi effettuati e un rapporto di positività di 13,7%. Lombardia con le terapie intensive oltre al soglia d’allarme.

Sono +159 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza e sono +2.799 in Lombardia con 20.331 tamponi effettuati e un rapporto di positività di 13,7% in risalita. È il bollettino della Regione per giovedì 7 gennaio 2021.

Sono altri 1.214 guariti/ dimessi per una totale complessivo di 413.248, di cui 3.563 dimessi e 409.685 guariti. Ci sono anche +2 ricoveri in terapia intensiva (473) in un momento in cui anche la Lombardia ha superato la soglia d’allarme: secondo i dati dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) relativi al 6 gennaio aumenta il numero di regioni oltre la soglia d’allerta per i posti occupati da pazienti Covid in terapia intensiva. La media nazionale è al 30%, la Lombardia è al 38% e regioni interessate sono nove, +3 in una settimana.

Tornano a scendere i ricoveri nei reparti ordinari: -61per un totale di 3.363.

I decessi sono +34 per un totale complessivo di 25.532 (+3 a Monza e Brianza, 1.804).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 753 di cui 248 a Milano città

Bergamo: 121

Brescia: 455

Como: 288

Cremona: 67

Lecco: 78

Lodi: 19

Mantova: 125

Monza e Brianza: 159

Pavia: 103

Sondrio: 17

Varese: 566

