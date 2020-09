Coronavirus, i dati del 4 settembre: +33 positivi a Monza e Brianza, altri 6 decessi in Lombardia Sono 33 i nuovi positivi riscontrati a Monza e Brianza con i tamponi: casi Covid alti in tutta la Regione, ma oltre 27mila tamponi. Aumentano i ricoverati, 6 nuovi decessi in Lombardia.

Continuano a essere alti i nuovi casi positivi a Monza e Brianza. E lo sono in tante Province della Lombardia. I dati di venerdì 4 settembre dicono che i test delle ultime ventiquattro ore hanno verificato altri 33 contagi brianzoli. La Regione annota che è alto il numero di tamponi effettuati: 27.324 quelli effettuati, con 337 nuovi positivi riscontrati e “il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,23%”. I guariti o dimessi in Regione sono stati nell’ultimo giorno 107 (arrivando a quota 76.574), e se scendono i pazienti in terapia intensiva (-1, ora 26), aumentano gli altri ricoverati (+19, ora 244). Sono morte per Covid altre 6 persone, arrivando a un totale di 16.876.

I nuovi casi per provincia

Milano: 144, di cui 78 a Milano città

Bergamo: 26

Brescia: 36

Como: 13

Cremona: 7

Lecco:8

Lodi: 1

Mantova: 32

Monza e Brianza: 33

Pavia: 10

Sondrio: 1

Varese: 14

