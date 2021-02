Coronavirus, i dati del 3 febbraio: +121 positivi a Monza e in Brianza Il bollettino della Regione per mercoledì 3 febbraio 2021: sono +121 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza, sono +1,738 in Lombardia con 38.651 tamponi effettuati e per un rapporto di positività del 4,4%.

Sono +121 i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza, sono +1,738 in Lombardia con 38.651 tamponi effettuati e per un rapporto di positività del 4,4%. È il bollettino della Regione per mercoledì 3 febbraio 2021.

Il totale dei positivi in provincia sale a 52.243, in una settimana sono stati 886. Lieve calo dei ricoveri in terapia intensiva (-2 e sono -20 in una settimana, 359), sono +10 quelli nei reparti ordinari (3.554) e sono 906 i guariti/dimessi per un totale complessivo di 467.193 di cui 3.164 dimessi e 464.029 guariti.

Sono +46 i decessi per un totale complessivo di 27.259 persone morte da inizio emergenza (tre in provincia di Monza e Brianza, 1.914).

I nuovi casi per provincia

Milano: 395 di cui 157 a Milano città

Bergamo: 81

Brescia: 429

Como: 97

Cremona: 61

Lecco: 64

Lodi: 49

Mantova: 110

Monza e Brianza: 121

Pavia: 125

Sondrio: 34

Varese: 118.

