Coronavirus, i dati del 28 dicembre: +50 casi a Monza e Brianza, con pochi tamponi e rapporto di 10,4% Il bollettino della Regione per lunedì 28 dicembre 2020: sono + 50 i nuovi casi positivi nella provincia di Monza e Brianza in una giornata con numero basso di tamponi effettuati (5.486) e +573 i nuovi positivi in Lombardia per un rapporto di 10,4%.

Sono + 50 i nuovi casi positivi nella provincia di Monza e Brianza in una giornata con numero basso di tamponi effettuati (5.486) e +573 i nuovi positivi in Lombardia per un rapporto di 10,4%. È il bollettino della Regione per lunedì 28 dicembre 2020.

In generale i dati dicono che i guariti/dimessi sono +5.093 per un totale complessivo di 392.854, di cui 3.541 dimessi e 389.313 guariti. Sono + 4 i ricoveri in terapia intensiva (512) e -10 i ricoveri nei reparti ordinari (3.791).

Sono ancora +42 i decessi per un totale complessivo di 24.909. Sono 445 in Italia.

I nuovi casi per provincia

Milano: 135 di cui 47 a Milano città

Bergamo: 14

Brescia: 145

Como: 34

Cremona: 10

Lecco: 13

Lodi: 12

Mantova: 1

Monza e Brianza: 50

Pavia: 42

Sondrio: 1

Varese: 101

