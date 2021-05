Coronavirus, i dati del 27 maggio: +82 nuovi casi a Monza e Brianza, in provincia le vittime salgono a 2.500 Il bollettino della Regione di giovedì 27 maggio 2021: sono 82 i nuovi positivi in provincia di Monza e Brianza, sono 739 in Lombardia con 44.390 tamponi effettuati e tasso di positività di 1,6%. In Brianza i morti salgono a 2.500 (33.551 totali).

Sono 82 i nuovi positivi in provincia di Monza e Brianza, sono 739 in Lombardia con 44.390 tamponi effettuati e tasso di positività di 1,6% (1,7 a livello nazionale). È il bollettino della Regione di giovedì 27 maggio 2021.

Sempre in calo i ricoverati nelle terapie intensive (-13, 260) e nei reparti che tornano sotto quota 1.300 (-70, 1.299). I guariti/dimessi sono 1.457 per un totale complessivo di 766.955, di cui 3.112 dimessi e 763.843 guariti.

Salgono i decessi: sono 41 (171 in Italia) per totale complessivo di 33.551 persone morte da inizio emergenza. Sei sono stati registrati a Monza e in Brianza per un totale di 2.500 vittime. I contagiati totali sono 78.638.

I nuovi casi per provincia: Milano: 220 di cui 80 a Milano città; Bergamo: 55; Brescia: 88; Como: 38; Cremona: 23; Lecco: 24; Lodi: 5; Mantova: 26; Monza e Brianza: 82; Pavia: 30; Sondrio: 35; Varese: 89

© RIPRODUZIONE RISERVATA