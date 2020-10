Coronavirus, i dati del 26 ottobre: +439 nuovi casi a Monza e Brianza, +3.570 in Lombardia Il bollettino di Regione Lombardia di lunedì 26 ottobre 2020: sono +439 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, sono +3.570 in Lombardia con 21.324 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,7%; +1.211 il numero dei guariti/dimessi.

Sono +439 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, sono +3.570 in Lombardia con 21.324 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,7% (circa 14mila tamponi in meno rispetto al giorno precedente). È il bollettino di Regione Lombardia di lunedì 26 ottobre 2020.

Cresce di 1.211 il numero dei guariti/dimessi per un totale di 90.356 di cui 2.930 dimessi e 87.426 guariti. Gli attualmente positivi sono 50.326.

Sono +11 i ricoveri in terapia intensiva (242) e +133 negli altri reparti (2.459). Sono +17 i decessi per un totale di 17.252 persone morte da inizio emergenza; 940 in provincia di Monza e Brianza.

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.023, di cui 960 a Milano città

Bergamo: 113

Brescia: 177

Como: 141

Cremona: 50

Lecco: 114

Lodi: 58

Mantova: 22

Monza e Brianza: 439

Pavia: 109

Sondrio: 35

Varese: 105

