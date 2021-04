Coronavirus, i dati del 26 aprile: in Lombardia diminuiscono i ricoveri, tasso positività al 5,1%

Il bollettino della Regione di lunedì 26 aprile racconta di ricoveri in diminuzione: sono +98 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza, sono 872 in Lombardia con un numero ridotto di tamponi (16.933) e un tasso di positività del 5,1%.