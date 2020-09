Coronavirus, i dati del 23 settembre: +11 nuovi casi a Monza e Brianza (6.668) Il bollettino di Regione Lombardia di mercoledì 23 settembre: +11 nuovi casi a Monza e Brianza, +196 in Lombardia, nessun decesso, numero alto di tamponi.

I numeri: +11 nuovi casi a Monza e Brianza, +196 in Lombardia (percentuale pari allo 0,85%), nessun decesso, numero alto di tamponi (22.805) e zero casi a Cremona, Lodi e Sondrio. È il bollettino di Regione Lombardia di mercoledì 23 settembre.

Dei nuovi positivi 29 sono ’debolmente positivi’ e 6 a seguito di test sierologico. Sono +119 i guariti/dimessi per un totale complessivo di 79.197 (1.490 dimessi e 77.707 guariti). Cala di uno il dato dei ricoveri in terapia intensiva (33), +14 i ricoverati non in terapia intensiva (308). I decessi restano 16.925.

Gli attualmente positivi sono 9.104.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 96, di cui 71 a Milano città;

Bergamo: 8;

Brescia: 20;

Como: 5;

Cremona: 0;

Lecco: 4;

Lodi: 0;

Mantova: 6;

Monza e Brianza: 11;

Pavia: 18;

Sondrio: 0;

Varese: 13.

