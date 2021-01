Coronavirus, i dati del 22 gennaio: +144 nuovi casi a Monza e in Brianza, in Italia rt scende a 0,97 (0,82 in Lombardia) Il bollettino della Regione per venerdì 22 gennaio 2021: sono +144 i nuovi casi a Monza e Brianza, sono +1.969 in Lombardia con 34.056 tamponi effettuati e un rapporto del 5,7%. In Italia l’indice Rt è sceso a 0,97 dopo 5 settimane di crescita, in Lombardia è a 0,82 ed al centro del caso della Lombardia in zona rossa “per sbaglio”.

Sono +144 i nuovi casi a Monza e Brianza, sono +1.969 in Lombardia con 34.056 tamponi effettuati e un rapporto del 5,7%. È il bollettino della Regione per venerdì 22 gennaio 2021.

In Italia l’indice Rt è sceso a 0,97 dopo 5 settimane di crescita, in Lombardia è a 0,82 ed al centro del caso della Lombardia in zona rossa “per sbaglio”, ovvero per un errore di comunicazione o acquisizione dei dati.

I dati lombardi dicono che diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3, 408) e nei reparti (-65, 3.579). Sono +1.751 i guariti/dimessi per un totale complessivo di 442.631, di cui 3.631 dimessi e 439.000 guariti.

Ancora alto il numero dei decessi: +58 per un totale di 26.518 persone morte da inizio emergenza. In provincia di Monza e Brianza il totale si aggiorna a 1.867.

I nuovi casi per provincia

Milano: 472 di cui 203 a Milano città

Bergamo: 111

Brescia: 360

Como: 141

Cremona: 48

Lecco: 38

Lodi: 48

Mantova: 158

Monza e Brianza: 144

Pavia: 140

Sondrio: 57

Varese: 213

