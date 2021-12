Coronavirus, i dati del 22 dicembre: +953 nuovi positivi a Monza e in Brianza, in Lombardia sono 10.569 (5,7%) Il bollettino di mercoledì 22 dicembre 2021 con i numeri dei contagi in salita in tutta la regione: sono 953 i nuovi casi positivi al coronavirus nella provincia di Monza e Brianza, sono 10.569 in Lombardia con 182.427 tamponi effettuati e un tasso di positività salito al 5,7%.

Sono 953 i nuovi casi positivi al coronavirus nella provincia di Monza e Brianza, sono 10.569 in Lombardia con 182.427 tamponi effettuati e un tasso di positività salito al 5,7%. È il bollettino di mercoledì 22 dicembre 2021 con i numeri dei contagi in salita in tutta la regione.

Restano nella media degli ultimi giorni i ricoveri: +3 in terapia intensiva (164), +45 non in terapia intensiva (1.352). Sono 21 i decessi per un totale di 34.814 persone morte da inizio emergenza.

I nuovi casi per provincia : Milano: 4.640 di cui 2.054 a Milano città; Bergamo: 673; Brescia: 823; Como: 493; Cremona: 211; Lecco: 195; Lodi: 309; Mantova: 237; Monza e Brianza: 953 ; Pavia: 484; Sondrio: 98; Varese: 775.

